Путин заявил о росте экономики России

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны выросла на 4,2% в январе-августе.

При этом глава государства отметил, что во втором квартале динамика экономического роста замедлилась. Однако положительную тенденцию удалось сохранить. По его словам, в экономике страны сохранились сложности, вызванные дефицитом кадров, санкциями и другими факторами.

Ранее американские СМИ сообщили, что власти США оправдываются за провал антироссийских санкций. По их информации, ограничительные меры никогда не были направлены на обвал экономики России. Цель американских санкций, отмечается, заключалась в предотвращении приобретения Россией оружия и средств, которые могут быть задействованы в ходе конфликта на Украине.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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