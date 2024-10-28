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Инстасамка станет новой солисткой группы "Ленинград"

Правда ТВ

Рэперша Инстасамка (Дарья Зотеева) станет новой солисткой группы "Ленинград".

"Инстасамка станет новой солисткой "Ленинграда". Сергей Шнуров возвращается и планирует выпустить новый альбом, впервые за шесть лет", — говорится в канале музыкального коллектива.

Зотеева и Шнуров, как отмечается, уже обсудили все детали и даже записали демоверсию.

Переговоры находятся на финальной стадии, уточнил ТАСС директор артистки.

Уточнения

«Ленингра́д» (полное название — «Группиро́вка Ленингра́д») — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым.

Инстаса́мка (Instasamka; настоящее имя — Да́рья Евге́ньевна Зоте́ева; род. 11 мая 2000, Тобольск, Тюменская область) — российская поп-певица, рэп-исполнитель и тиктокер.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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