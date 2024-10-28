В НАТО заявили, что КНДР направила военных в Курскую область

КНДР направила своих военных в Курскую область. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, участие северокорейских военных в конфликте является "значительной эскалацией" и "опасным расширением войны".

Москва и Пхеньян переброску военных КНДР в Курскую область не подтвердили. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о северокорейских военных напомнил про четвертую статью договора о сотрудничестве России и КНДР. В этой статье прописана возможность оказания военной помощи в случае нападения.

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на претензии Запада из-за союза Москвы и Пхеньяна, страны таким образом "пытаются задним числом оправдать отправку своих военных на Украину".

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.



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