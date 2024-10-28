Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Стало известно, за какие мелкие нарушения ГИБДД может лишить прав

1:18
Правда ТВ

ГИБДД может лишить россиян права управлять автомобилем не только за серьёзные нарушения, но и за незначительные поступки.

Так, например, лишение прав грозит водителю, если он после первого штрафа и предупреждения не поставил на учёт в ГАИ свой автомобиль. Россиянина могут ограничить в управлении автомобилем на срок до трёх месяцев по решению суда.

Ещё одно нарушение, за которое грозит лишение — нечитабельные номера. По правилам, передвигаться на таком автомобиле запрещено. Осенью и зимой нужно предельно внимательно относиться к чистоте номерных знаков. 

Кроме того, можно потерять право управлять транспортным средством за отказ проходить медицинское освидетельствование. За пересечение перекрёстка ого, можно потерять право управлять транспортным средством за отказ проходить медицинское освидетельствование. За пересечение перекрёна запрещающий сигнал светофора также грозит лишением при повторном нарушении.  

Сотрудники инспекции также пристально следят за незаконными изменениями в конструкции транспортных средств. Если конструктивные изменения не зарегистрированы, то водителя могут лишить прав, а автомобиль отправят на штрафстоянку.

Уточнения

Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Российские туристы открыли для себя болотинг
Как раз и навсегда избавиться от мошек в цветах
Рынок авто под давлением: ставка ЦБ и её влияние на автокредиты
В России растёт популярность болотинга среди туристов
Группа "ТАТУ" воссоединилась ради корпоративов
Ученые открыли новый путь к точной диагностике депрессивных расстройств
Путин может уволить двух губернаторов до конца года
Зимний макияж: как избежать главных ошибок
Зачем добавлять клюкву и лук в квашеную капусту
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Dong Feng-31. Межконтинентальная баллистическая ракета Китая готова уничтожать врага Дмитрий Плотников В НАТО приготовили Крыму и Калининграду по 2 ядерных ракеты на город Олег Володин Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Последние материалы
Антон Силуанов о создании валюты БРИКС: запасной вариант
Что упало, то пропало: почему есть с пола — риск
Лариса Долина рассказала о своей особенной диете на мантах: вес уходит
Врач-невролог обозначил идеальное время для здорового сна
7 секретов для богатого урожая чеснока осенью
В ГД предложили выплачивать сто тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет
Убившим подростка мигрантам дали до 18 лет колонии
В Тюменской области четыре человека пострадали в ДТП с участием кабанов
Путешествие на Стреле предложат на Роза Хутор в межсезонье
Ростовские ветеринары спасли жизнь беременной крольчихи из контактного зоопарка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.