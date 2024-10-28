Стало известно, за какие мелкие нарушения ГИБДД может лишить прав

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ГИБДД может лишить россиян права управлять автомобилем не только за серьёзные нарушения, но и за незначительные поступки.

Так, например, лишение прав грозит водителю, если он после первого штрафа и предупреждения не поставил на учёт в ГАИ свой автомобиль. Россиянина могут ограничить в управлении автомобилем на срок до трёх месяцев по решению суда.

Ещё одно нарушение, за которое грозит лишение — нечитабельные номера. По правилам, передвигаться на таком автомобиле запрещено. Осенью и зимой нужно предельно внимательно относиться к чистоте номерных знаков.

Кроме того, можно потерять право управлять транспортным средством за отказ проходить медицинское освидетельствование. За пересечение перекрёстка ого, можно потерять право управлять транспортным средством за отказ проходить медицинское освидетельствование. За пересечение перекрёна запрещающий сигнал светофора также грозит лишением при повторном нарушении.

Сотрудники инспекции также пристально следят за незаконными изменениями в конструкции транспортных средств. Если конструктивные изменения не зарегистрированы, то водителя могут лишить прав, а автомобиль отправят на штрафстоянку.

Уточнения

Государственная Инспекция Безопасности Дорожного Движения Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.



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