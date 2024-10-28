Apple заплатит миллион долларов за взлом ее ИИ

Корпорация Apple объявила о готовности выплатить до одного миллиона долларов тем, кто сможет взломать её нейросеть. Информация об этом опубликована на официальном сайте компании.

Представители Apple напомнили, что в ближайшее время на устройствах бренда начнёт работу сервис искусственного интеллекта (ИИ) под названием Apple Intelligence. В связи с этим компания предлагает хакерам и энтузиастам попытаться взломать новый сервис и получить за это вознаграждение.

В статье говорится, что ИИ работает на серверах Private Cloud Compute. Все запросы пользователей обеспечены инновационной защитой конфиденциальности и безопасности. "Мы оценим каждый отчёт в соответствии с качеством представленных доказательств", — пообещали в Apple, предлагая таким образом проверить надёжность защитных инструментов.

Компания установила следующие размеры вознаграждений:

1 миллион долларов — за удалённую атаку с произвольным выполнением кода;

250 тысяч долларов — за доступ к данным запроса пользователя;

100 тысяч долларов — за возможность выполнения несертифицированного кода;

50 тысяч долларов — за случайное или неожиданное раскрытие данных из-за проблем с развёртыванием или конфигурацией.

Уточнения

Apple ( МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния.



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