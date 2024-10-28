Группа "ТАТУ" воссоединилась ради корпоративов

Певицы Лена Катина и Юля Волкова воссоединились ради корпоративов. Как пишет SHOT, они выступают на частных корпоративов за 15 миллионов рублей.

При этом по отдельности их гонорар стоит в разы дешевле. Так, Катина простит за один корпоратив 1,1 миллиона рублей. У певицы нет райдера, ей нужен только трансфер до места, стилист-визажист, вода и немного еды. За 45 минут выступления Лена поёт главные хиты "ТАТУ" и несколько своих песен.

Волкова же готова выступить за 1,2 миллиона рублей. Певица просит самые комфортные рейсы для авиаперелётов, трёхразовые питание и номер люкс с безлактозным молоком. В гримёрке должны быть разнообразные рыбные, сырные и мясные закуски, фрукты, орехи, бутылка коньяка и бутылка Don Julio, Patron или Espolon.

Уточнения

"Тату́" (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.



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