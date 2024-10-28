Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Убившим подростка мигрантам дали до 18 лет колонии

1:37
Правда ТВ

Мигранты, убившие 17-летнего подростка, получили от 4,5 до 18 лет колонии. Решение сегодня, 29 октября, вынес Челябинский областной суд.

В апреле 2023 года произошёл конфликт между двумя группами молодых людей. Причиной стала публикация в интернете. Всё началось со встречи у торгово-развлекательного комплекса "Космос". Во время драки Шахром Миров, один из участников конфликта, нанёс потерпевшему не менее пяти ударов, после чего сбежал.

Вечером того же дня обе группы снова встретились на парковке торгового центра. Обвиняемые с криками побежали в сторону соперников, бросая в них палки и камни. Миров догнал одного из убегающих подростков и ударил его ножом. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Он получил самую высокую меру наказания — 19 лет. Двое других участников, которые содействовали в избиении подростка, были приговорены к 14 годам заключения в колонии строгого режима каждый. Четвёртого обвиняемого суд отправил на 9,5 лет в колонию общего режима, учитывая его несовершеннолетний возраст.

Ещё двое мужчин получили по 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Несовершеннолетним участникам дела суд назначил наказание в виде 5 и 4,5 лет соответственно.

Уточнения

Челя́бинская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Как раз и навсегда избавиться от мошек в цветах
Рынок авто под давлением: ставка ЦБ и её влияние на автокредиты
В России растёт популярность болотинга среди туристов
Группа "ТАТУ" воссоединилась ради корпоративов
Ученые открыли новый путь к точной диагностике депрессивных расстройств
Путин может уволить двух губернаторов до конца года
Зимний макияж: как избежать главных ошибок
Стало известно, за какие мелкие нарушения ГИБДД может лишить прав
Зачем добавлять клюкву и лук в квашеную капусту
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Dong Feng-31. Межконтинентальная баллистическая ракета Китая готова уничтожать врага Дмитрий Плотников В НАТО приготовили Крыму и Калининграду по 2 ядерных ракеты на город Олег Володин Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Последние материалы
Антон Силуанов о создании валюты БРИКС: запасной вариант
Что упало, то пропало: почему есть с пола — риск
Лариса Долина рассказала о своей особенной диете на мантах: вес уходит
Врач-невролог обозначил идеальное время для здорового сна
7 секретов для богатого урожая чеснока осенью
В ГД предложили выплачивать сто тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет
Убившим подростка мигрантам дали до 18 лет колонии
В Тюменской области четыре человека пострадали в ДТП с участием кабанов
Путешествие на Стреле предложат на Роза Хутор в межсезонье
Ростовские ветеринары спасли жизнь беременной крольчихи из контактного зоопарка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.