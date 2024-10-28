Убившим подростка мигрантам дали до 18 лет колонии

1:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мигранты, убившие 17-летнего подростка, получили от 4,5 до 18 лет колонии. Решение сегодня, 29 октября, вынес Челябинский областной суд.

В апреле 2023 года произошёл конфликт между двумя группами молодых людей. Причиной стала публикация в интернете. Всё началось со встречи у торгово-развлекательного комплекса "Космос". Во время драки Шахром Миров, один из участников конфликта, нанёс потерпевшему не менее пяти ударов, после чего сбежал.

Вечером того же дня обе группы снова встретились на парковке торгового центра. Обвиняемые с криками побежали в сторону соперников, бросая в них палки и камни. Миров догнал одного из убегающих подростков и ударил его ножом. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

Он получил самую высокую меру наказания — 19 лет. Двое других участников, которые содействовали в избиении подростка, были приговорены к 14 годам заключения в колонии строгого режима каждый. Четвёртого обвиняемого суд отправил на 9,5 лет в колонию общего режима, учитывая его несовершеннолетний возраст.

Ещё двое мужчин получили по 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Несовершеннолетним участникам дела суд назначил наказание в виде 5 и 4,5 лет соответственно.

Уточнения

Челя́бинская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Уральского федерального округа, является частью Уральского экономического района.



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