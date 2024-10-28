Путин может уволить двух губернаторов до конца года

Президент России Владимир Путин может уволить до конца года двух губернаторов. Среди возможных кандидатов на отставку называют губернатора Ростовской области Василия Голубева и главу Республики Коми Владимира Уйбу.

Как пишет газета «Ведомости», глава государства может принять решение об отставках по нескольким причинам. Так, Голубев может покинуть свой пост из-за длительного пребывания в должности и связанной с этим усталости в управлении.

Возможную отставку Уйбы они связывают с негативным отношением к нему в Администрации президента (АП), в том числе потому, что губернатор не раз становился участником конфликтных ситуаций в регионе.

Уточнения

Губерна́тор — глава большой административно-территориальной, федеративной единицы.



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