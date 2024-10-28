Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В российских магазинах из-за роста цен начали воровать сливочное масло

0:59
Правда ТВ

"Российская газета" сообщила, что в магазинах страны начали воровать сливочное масло. Это начало происходить из-за роста цен

По информации газеты, продукты начали помещать в защитные коробки. Как уточняет Росстат, сливочное масло подорожало на 23 процента с начала года. Среди причин рассматривает увеличение себестоимости производства по всей цепочке — от сырья до переработки.

Возросшими ценами заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В контрольном ведомстве отметили, что проработают вопрос цен с производителями и продавцами. По данным ФАС, государство имеет право заморозить цены на социально значимые товары на три месяца, если цены на них выросли на 10%.

Ранее самым подорожавшим продуктом в России были куриные яйца. Сейчас цены на этот товар стабилизировались и вернулись к прежним отметкам.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Чем поить кошек: эксперты развенчали мифы о бутилированной воде
Картофель с кожурой — лучший способ сохранить витамины
Готовим восхитительные блинчики с брынзой и морковью
Китайская цивилизация может оказаться старше, чем считается
В НАТО заявили, что КНДР направила военных в Курскую область
Сомнологи рассказали, чем чревата работа в ночные смены
Секреты подготовки сада на даче к зиме: защитите растения от морозов
Владимир Путин оценил рост корпоративного кредитования
Адвокат Любови Успенской ответила на обвинения друзей дочери певицы
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Расклад по победителю на выборах президента США. Трамп или Харрис? Любовь Степушова Dong Feng-31. Межконтинентальная баллистическая ракета Китая готова уничтожать врага Дмитрий Плотников В НАТО приготовили Крыму и Калининграду по 2 ядерных ракеты на город Олег Володин
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён
Последние материалы
В НАТО заявили, что КНДР направила военных в Курскую область
Сомнологи рассказали, чем чревата работа в ночные смены
Секреты подготовки сада на даче к зиме: защитите растения от морозов
Владимир Путин оценил рост корпоративного кредитования
Адвокат Любови Успенской ответила на обвинения друзей дочери певицы
Кинолог рассказал о том, как трактовать движения хвостом собаки
Россиянам рассказали, без каких процедур невозможно развестись
Занятия в воде: преимущества аквааэробики
Маска для лица с куркумой, рисовой мукой и йогуртом для увлажнения кожи
Им это на руку: эксперт рассказал, что будет с ценами на холодильники из-за новых квот на импорт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.