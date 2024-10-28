В российских магазинах из-за роста цен начали воровать сливочное масло

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

"Российская газета" сообщила, что в магазинах страны начали воровать сливочное масло. Это начало происходить из-за роста цен

По информации газеты, продукты начали помещать в защитные коробки. Как уточняет Росстат, сливочное масло подорожало на 23 процента с начала года. Среди причин рассматривает увеличение себестоимости производства по всей цепочке — от сырья до переработки.

Возросшими ценами заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В контрольном ведомстве отметили, что проработают вопрос цен с производителями и продавцами. По данным ФАС, государство имеет право заморозить цены на социально значимые товары на три месяца, если цены на них выросли на 10%.

Ранее самым подорожавшим продуктом в России были куриные яйца. Сейчас цены на этот товар стабилизировались и вернулись к прежним отметкам.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.



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