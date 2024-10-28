Российский военный в одиночку две недели оборонял важный объект

Министерство обороны России рассказало об очередных подвигах российских военных. Так, младший сержант Владислав Куданов в одиночку в течение 14 дней оборонял стратегически важный объект.

В ходе освобождения одного из населённых пунктов Куданов получил ранение и остался один. Благодаря его действиям ВС России смогли зайти в населённый пункт и отбить часть улиц, что способствовало полному освобождению.

О каком населённом пункте идёт речь, в сводке оборонного ведомства не уточняется.

Ранее сообщалось о другом подвиге военнослужащего. Так, солдат из Кировской области в одиночку развернул полевой госпиталь, под его руководством также удалось спасти 80 сослуживцев.

Уточнения

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) — федеральный орган исполнительной власти.



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