Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Российский военный в одиночку две недели оборонял важный объект

Правда ТВ

Министерство обороны России рассказало об очередных подвигах российских военных. Так, младший сержант Владислав Куданов в одиночку в течение 14 дней оборонял стратегически важный объект.

В ходе освобождения одного из населённых пунктов Куданов получил ранение и остался один. Благодаря его действиям ВС России смогли зайти в населённый пункт и отбить часть улиц, что способствовало полному освобождению.

О каком населённом пункте идёт речь, в сводке оборонного ведомства не уточняется.

Ранее сообщалось о другом подвиге военнослужащего. Так, солдат из Кировской области в одиночку развернул полевой госпиталь, под его руководством также удалось спасти 80 сослуживцев.

Уточнения

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) — федеральный орган исполнительной власти.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Собираем чемодан: из холодной осени — к теплому морю
Антипарос: забытый рай Греции
Можно ли есть персики кошкам: ответ ветеринаров
Луковая шелуха против вредителей: простой рецепт для защиты сада
Автоюрист о том, как правильно проверять автомобиль перед сделкой
Корнелия Манго раскрыла причину, по которой не могла забеременеть 10 лет
Как черные дыры растут и питаются: удивительные открытия
Хитрость, которая увеличит ваш расход калорий на прогулке
Чего докопались? Сарик Андреасян заявил, что кто-то проплачивает критику в его адрес 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние Дмитрий Плотников Пир во время чумы или заслуженный отдых: уместны ли вечеринки и корпоративы в 2024 году Олег Володин Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Последние материалы
Корнелия Манго раскрыла причину, по которой не могла забеременеть 10 лет
Как черные дыры растут и питаются: удивительные открытия
Хитрость, которая увеличит ваш расход калорий на прогулке
Чего докопались? Сарик Андреасян заявил, что кто-то проплачивает критику в его адрес 
Никита Михалков дал совет уехавшим артистам
Эксперт: чтобы победить инфляцию, нужна сильная антимонопольная служба
Как использовать лаванду в кулинарии: вы об этом не знали
Слезы, которые лечат: как эмоции влияют на здоровье глаз и организм в целом
Как сделать идеальный чизкейк: добавьте эти ингредиенты
Как выбрать лучший корм для кошек: советы по питанию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.