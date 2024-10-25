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Появилась новая схема мошенников, под угрозой девушки и дети

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Правда ТВ

Мошенники стали активно искать соучастников на сайтах знакомств и игровых площадках. Об этом пишет РБК.

Там злоумышленники ищут дропперов - клиентов банка, оформляющие карту кредитной организации не для себя, а для мошенников. На нее злоумышленники переводят похищенные средства. Дропперами становятся как по собственному желанию, так и обманным путем.

Как правило, основной жертвой являются девушки – им дарят конфеты, цветы, а после предлагают деньги за простую просьбу: перевести через свой счёт деньги маме, чтобы якобы сэкономить на комиссии.

На игровых же площадках мошенники предлагают обменять реквизиты карты на игровую валюту. В этом случае жертвами становятся дети.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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