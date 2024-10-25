Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Путин заявил о готовности к разумным компромиссам про Украине

0:38
Правда ТВ

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к разумным компромиссам для урегулирования конфликта на Украине.

В беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой глава государства отметил, что, несмотря на готовность России, предметных переговоров нет. Российский лидер также подчеркнул, что любой исход должен быть в пользу России.

Отдельно Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности.

"Ну пускай этим занимаются, если им так нравится. Но, мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится", — сказал президент.

Уточнения

Компроми́сс — это решение конфликта по взаимному добровольному соглашению с обоюдным отказом от части предъявленных требований.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Скрытая угроза: чем опасны деликатесные субпродукты
Простой, но эффектный макияж: как создать образ всего за пару минут
Названы болезни, которые в разы повышают риск внезапной сердечной смерти
Финляндия ужесточает контроль за экспортом боеприпасов
Уголовное дело бойца ММА Якубова* прекратили, он ушел на СВО
Зачем хозяйки кладут монетку в морозилку: простой лайфхак для вашей безопасности
Жену Петросяна возмутило поведение актрисы, которая выхватила у неё дорогую брендовую сумку
Генетики обнаружили в ДНК россиян причины осенней хандры
Готовим ягодные кустарники к зиме: полив, подкормка и обрезка шаг за шагом
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Последние материалы
Зачем хозяйки кладут монетку в морозилку: простой лайфхак для вашей безопасности
Жену Петросяна возмутило поведение актрисы, которая выхватила у неё дорогую брендовую сумку
Генетики обнаружили в ДНК россиян причины осенней хандры
Готовим ягодные кустарники к зиме: полив, подкормка и обрезка шаг за шагом
Губернатор Подмосковья анонсировал открытие 5 государственных индустриальных парков в формате Все включено в 2026 году
Какие специи входят в тыквенную смесь и как они действуют на организм
Шоколадный фурор: почему коричневый цвет стал модным фаворитом
Почему собака лает? Все причины необычного поведения
Как избежать сухости или жирности в фарше: рекомендации
Путин заявил о готовности к разумным компромиссам про Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.