Путин заявил о готовности к разумным компромиссам про Украине

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к разумным компромиссам для урегулирования конфликта на Украине.
В беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой глава государства отметил, что, несмотря на готовность России, предметных переговоров нет. Российский лидер также подчеркнул, что любой исход должен быть в пользу России.
Отдельно Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности.
"Ну пускай этим занимаются, если им так нравится. Но, мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится", — сказал президент.
Компроми́сс — это решение конфликта по взаимному добровольному соглашению с обоюдным отказом от части предъявленных требований.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.