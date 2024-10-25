Путин заявил о готовности к разумным компромиссам про Украине

0:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к разумным компромиссам для урегулирования конфликта на Украине.

В беседе с журналисткой Ольгой Скабеевой глава государства отметил, что, несмотря на готовность России, предметных переговоров нет. Российский лидер также подчеркнул, что любой исход должен быть в пользу России.

Отдельно Путин прокомментировал стремление Украины сотрудничать с НАТО в вопросах безопасности.

"Ну пускай этим занимаются, если им так нравится. Но, мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится", — сказал президент.

Уточнения

Компроми́сс — это решение конфликта по взаимному добровольному соглашению с обоюдным отказом от части предъявленных требований.



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