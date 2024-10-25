Неизвестный набросился с ножом на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге

0:35 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Неизвестный с ножом набросился на покупателей гипермаркета "Окей" в Санкт-Петербурге. По информации СК России, после нападения госпитализированы четыре человека, один из них в тяжёлом состоянии.

Напавший с ножом на людей в супермаркете в Петербурге задержан на месте, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

По информации ряда Telegram-каналов, мужчина мог быть вооружён двумя ножами.

Мотивы нападавшего неизвестны. Предварительно, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.