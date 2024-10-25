В Коркино после убийства женщины-таксиста начались беспорядки

В Коркино Челябинской области после убийства женщины-таксиста начались беспорядки, в ходе которых задержаны более 50 человек.

Известно также о задержании двоих подозреваемых: 17-летнего молодого человека, который находился в машине во время убийства, а также 56-летнего местного жителя – представителя цыганской диаспоры (местные называют его «бароном»), к дому которого пришла толпа.

Въезд в город со стороны Тимофеевки (цыганский посёлок) перекрыт.

По факту убийства и беспорядков возбуждены уголовные дела. Ситуация находится под личным контролем губернатора области Алексея Текслера.

Уточнения

Коркино — город в Челябинской области России, административный центр Коркинского района.



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