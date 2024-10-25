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Илона Маска заподозрили в регулярных контактах с Путиным с 2022 года

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Правда ТВ

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что американский миллиардер Илон Маск находится в постоянных контактах с президентом России Владимиром Путиным.

Такие контакты, по информации журналистов, длятся с 2022 года. Предприниматель и российский лидер, как утверждает издание, затрагивают личные темы, деловую и геополитическую напряженность.

Среди тем, которые якобы обсуждали Путин и Маск, был тайваньский вопрос.

"В какой-то момент Путин попросил миллиардера не активировать его спутниковый интернет Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину", — пишет газета.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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