Илона Маска заподозрили в регулярных контактах с Путиным с 2022 года

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что американский миллиардер Илон Маск находится в постоянных контактах с президентом России Владимиром Путиным.
Такие контакты, по информации журналистов, длятся с 2022 года. Предприниматель и российский лидер, как утверждает издание, затрагивают личные темы, деловую и геополитическую напряженность.
Среди тем, которые якобы обсуждали Путин и Маск, был тайваньский вопрос.
"В какой-то момент Путин попросил миллиардера не активировать его спутниковый интернет Starlink над Тайванем в качестве одолжения китайскому лидеру Си Цзиньпину", — пишет газета.
И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.