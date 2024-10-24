Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

На Россию обрушатся ураганы и внезапные морозы

0:40
Правда ТВ

Эколог Роман Пукалов рассказал RT, что россиян ждут ураганы, ливни, и внезапные морозы, резкие перепады температур.

По словам специалиста, это связано с тем, что в Атлантическом океане заметили разрушительное ослабление ключевых течений, которое может привести к росту числа опасных явлений в России.

Как отметил Пукалов, в Атлантике нарушен баланс температуры и солёности воды, что замедляет плотность вод как в океане, так и в его ответвлениях.

Опасные явления, добавил эколог, в меньшей степени, затронут юг Урала, Запад и часть Восточной Сибири.

Уточнения

За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м или на почве вечером или ночью при положительной температуре воздуха днём.

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Швеция приостанавливает соглашение о налогообложении с Россией
Тыквенные семечки: идеальный перекус и как их правильно приготовить
Применение куриного помета: советы для идеального урожая
Интенсивные тренировки снижают голод: новое исследование учёных
Элегантность и стиль: что выбрать женщинам 45+ для безупречного образа
Как защитить питомца от блох: три действенных способа
Опрос показал: каждая четвёртая россиянка прибегает к услугам красоты
Что скрывается за этикеткой: выбираем лучший йогурт для здоровья
Биотехнолог Быстров рассказал, кому лучше отказаться от овсянки
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги" Дмитрий Плотников Саммит БРИКС принёс России признание и уважение как состоявшемуся мировому лидеру Любовь Степушова
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Применение куриного помета: советы для идеального урожая
Интенсивные тренировки снижают голод: новое исследование учёных
Элегантность и стиль: что выбрать женщинам 45+ для безупречного образа
Как защитить питомца от блох: три действенных способа
Опрос показал: каждая четвёртая россиянка прибегает к услугам красоты
На Россию обрушатся ураганы и внезапные морозы
Ракета AIM-9X Sidewinder. США передаст обновлённое оружие для украинских самолётов F-16
Что скрывается за этикеткой: выбираем лучший йогурт для здоровья
Биотехнолог Быстров рассказал, кому лучше отказаться от овсянки
"Ашан" ответил на слухи об уходе сети гипермаркетов из России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.