На Россию обрушатся ураганы и внезапные морозы

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Эколог Роман Пукалов рассказал RT, что россиян ждут ураганы, ливни, и внезапные морозы, резкие перепады температур.

По словам специалиста, это связано с тем, что в Атлантическом океане заметили разрушительное ослабление ключевых течений, которое может привести к росту числа опасных явлений в России.

Как отметил Пукалов, в Атлантике нарушен баланс температуры и солёности воды, что замедляет плотность вод как в океане, так и в его ответвлениях.

Опасные явления, добавил эколог, в меньшей степени, затронут юг Урала, Запад и часть Восточной Сибири.

Уточнения

За́морозки — понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое атмосферы высотой до 2 м или на почве вечером или ночью при положительной температуре воздуха днём.



Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.



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