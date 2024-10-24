Картины в замке Пугачевой оказались подделкой

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Telegram-канал SHOT со ссылкой на адвоката Александра Добровинского сообщил, что большинство картин певицы Аллы Пугачёвой, которые она планировала вывезти за границу из своего замка, оказались подделкой.

К примеру, картина художника Яна ван Гойена, который был современником Рембрандта, была продана на аукционе Sotheby's и находится в личной коллекции бизнесмена-американца. По словам адвоката, оригинал произведения искусства стоит полмиллиона долларов, в то время как хорошая подделка – 10-15 тысяч рублей.

Часть своей коллекции Пугачева пытались вывезти из своего дома в деревне Грязь Одинцовского района в 2023 году, но те не прошли таможню — на некоторые экспонаты не было нужного разрешения.

Пугачёва периодически приезжает в Россию. Так, на Родине её заметили на похоронах модельера Валентина Юдашкина, ещё ранее она прилетала для решения юридических вопросов.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



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