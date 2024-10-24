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Медведев ответил на закрытие генконсульства в Польше мемом про бобра

0:49
Правда ТВ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение польских властей закрыть российское генеральное консульство в Познании и выслать его сотрудников.

В своём посте в X он написал, что поляки охотятся за головами, прикрепив  изображением бобра с флагом Польши и надписью Bobr Kurwa.

Мем Bobr Kurwa появился в сети весной 2022 года, когда на видео поляк случайно встретил бобра и выругался «Bóbr kurwa, ja pierdolę».

После Второй мировой войны в Польшу начали завозить бобров из СССР, они активно размножались и вскоре заселили всю территорию республики — обилие бобровых платин даже становилось косвенной причиной наводнений.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.

Дми́трий Анато́льевич Медве́дев (род. 14 сентября 1965[…], Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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