"Ашан" ответил на слухи об уходе сети гипермаркетов из России

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российское представительство "Ашан" отреагировало на сообщение об уходе французской сети гипермаркетов из России. Об это сообщает РИА Новости.

В компании назвали такие данные слухами.

Ранее La Lettre сообщило, что популярная у россиян французская сеть гипермаркетов "Ашан" приняла решение уйти из России. В сообщении издания отмечалось, что "Ашан" нашел как минимум двух покупателей, личности их не раскрываются. Одной из причин такого решения французской сети называлось "ухудшение местных условий работы".

"Ашан" один из немногих, кто после начала специальной военной операции на Украине оставался в России. Гендиректор сети Ив Клод, говоря о том, почему сеть не свернула свою деятельность, заявлял о желании сохранить штат сотрудников и выполнять основную функцию — "кормить население".

Уточнения

Auchan «Аша́н» — французская корпорация, представленная во многих странах мира.



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