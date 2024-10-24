В Турции из-за угрозы теракта введён "оранжевый" уровень опасности в аэропортах

0:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

"Оранжевый" уровень опасности введён в аэропортах Турции из-за угрозы теракта. Об этом пишут местные СМИ.

В стране значительно усилили меры безопасности и призывают жителей и гостей страны прибывать в аэропорты заранее. Очевидцы сообщают, что у некоторых аэропортов останавливаются фургоны полицейского спецназа.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и 14 пострадали в результате нападения на здание Турецкой аэрокосмической компании в Анкаре. Здание атаковали террористы-смертники, сообщал Haber7 со ссылкой на очевидцев.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора.



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