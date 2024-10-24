ФАБ-3000 уничтожила 50 операторов дронов ВСУ в Курахово

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пятьдесят операторов БПЛА и семь единиц вооружения и военной техники ВСУ уничтожены в Курахово. Об этом сообщило Минобороны России.

Для уничтожение российские военные использовали ФАБ-3000. Точный удар был нанесён после того, как операторы БПЛА группировки войск Южная разведали место дислокации подразделения ВСУ.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении переправы ВСУ в Харьковской области через реку Оскол. Уничтожение переправы осложнит украинскую логистику в прифронтовой зоне, пояснили в военном ведомстве.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.



Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.



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