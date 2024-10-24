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Путин: те, кто хочет поражения России, не знают историю

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Правда ТВ

Президент России Владимир Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич" заявил, что те, кто хочет нанести стратегическое поражение России, не знают историю страны. 

По словам главы государства, такая цель уже не скрывается, но это это иллюзорные расчеты. Как отметил Путин, делающие такие заявления, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа.

Российский лидер отдельно также отметил, что Россия вносит огромный вклад в обеспечение мировой энергетической безопасности.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. 

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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