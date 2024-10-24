На Украине ради мобилизации перекрыли трассу

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украинское издание "Страна.ua" сообщило об очередной облаве военкоматов — между областными центрами Винница и Хмельницкий патрули перекрыли трассу.

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) проверяют документы у мужчин призывного возраста.

В Хмельницком с самого утра дежурят усиленные патрули военкоматов.

18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно документу, военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления в силу документа должны обновить свои данные в военкомате. Повестка из-за нового закона считается вручённой даже если призывник её не видел.

В октябре украинские СМИ сообщали, что массовые облавы сотрудников центра связаны с провалом плана по мобилизации. Журналисты выделяли две стороны процесса: "показательные выступления" в виде рейдов на концертах, в ресторанах и т. п. и уличную мобилизацию — на рынках, в ТЦ и других многолюдных местах.

Одна из таких облав произошла на концерте группы "Океан Эльзы" в Киеве.

Уточнения

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведёт воинский учёт и осуществляет мобилизацию населения.



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