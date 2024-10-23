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Власти США уверены, что "план победы" Зеленского обречён

Правда ТВ

Власти Соединённых Штатов полагают, что предложенный Владимиром Зеленским "план победы" не имеет шансов на успех из-за положений, способных усугубить конфликт, но при этом не выражают свои возражения напрямую ему, как утверждает журнал The Economist, ссылаясь на анонимного украинского чиновника.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что президент Джо Байден с недоверием относится к основным элементам "плана" из-за включения в него просьб о применении дальнобойных вооружений против России и ускоренного вхождения Украины в НАТО.

По информации анонимного источника, Вашингтон не одобрил "план" из-за пунктов, которые могут спровоцировать дальнейшее обострение ситуации.

"Они (американские официальные лица. — Примеч. ред.) говорят, что он обречён на провал", — добавил чиновник.

Однако, по словам этого же чиновника, дополнительная сложность заключается в том, что Вашингтон не обсуждает свои критические замечания с Зеленским напрямую.

На прошлой неделе Зеленский представил в Верховной Раде Украины свой так называемый план победы. Документ состоит из пяти пунктов и трех секретных приложений. В частности, первый пункт предусматривает приглашение Украины в НАТО с последующим полноправным членством, второй — отмену ограничений на использование дальнобойного оружия против России, а третий — развёртывание на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что успех плана зависит от поддержки союзников.

Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "план победы" Зеленского, заявила, что это скорее набор не связанных между собой лозунгов, чем план, и что он лишь подталкивает НАТО к прямому столкновению с Россией.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 24 декабря 1975, Москва) — российский государственный служащий, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России), официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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