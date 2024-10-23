На Ямале ученик открыл стрельбу в школе из пневматического пистолета

Учащийся открыл стрельбу из пневматического оружия в школе на Ямале, есть пострадавший, сообщает SHOT.

Согласно информации Telegram-канала, инцидент произошел накануне в школе №9 в Губкинском. Журналисты поделились подробностями, что подросток пронёс в здание пневматический пистолет, который не был обнаружен рамками-металлодетекторами.

По данным паблика, на перемене парень пошёл в туалет с одноклассниками, где открыл огонь и попал в ногу одному из учеников. Пострадавшему была оказана помощь на месте, ранение оказалось несерьёзным.

В настоящее время со стрелявшим школьником работают сотрудники правоохранительных органов, он уже стоял на профилактическом учёте. Сообщается, что пистолет был мощностью до трёх джоулей и, поскольку не является оружием, его пластмассовый корпус не смогли обнаружить с помощью металлодетектора.

Сегодня во всех школах города стражи порядка проводят беседы.

Уточнения

Пневмати́ческое ору́жие — разновидность оружия, в котором снаряд вылетает под воздействием газа, находящегося под давлением.



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