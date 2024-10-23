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Ростех допускает прекращение экспорта высокотехнологичной продукции

1:13
Правда ТВ

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил на заседании Совета Федерации, что высокий уровень ключевой ставки может вынудить корпорацию прекратить экспорт высокотехнологичной продукции.

"При такой процентной ставке вся прибыль съедается процентами, которые мы вынуждены заплатить банку. Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь экспорт высокотехнологичной продукции — самолёты, ПВО, корабли и так далее — все, чей срок производства составляет год и более, либо надо что-то делать", — сообщил Чемезов.

По его словам, текущая ставка серьёзно замедляет рост промышленности. Предприятиям невыгодно брать кредиты, и если ситуация не изменится, многие из них обанкротятся. Чемезов отметил, что не знает ни одного бизнеса с рентабельностью выше 20%, даже торговля оружием не приносит такой прибыли. Из-за этого снижается экспорт высокотехнологичной продукции: при заключении контрактов с производственным циклом более года "Ростех" получает аванс в размере 30-40%, а для производства оставшейся части продукции необходимо брать кредит.

Уточнения

Госуда́рственная корпора́ция «Росте́х» (англ. State Corporation «Rostec») — российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

Серге́й Ви́кторович Че́мезов (род. 20 августа 1952, Черемхово, Иркутская область) — российский политик, экономист. Генеральный директор корпорации «Ростех» с 3 декабря 2007 года.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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