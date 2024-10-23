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Ресурсы МИД РФ подверглись масштабной DDoS-атаке

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Правда ТВ

Ресурсы Министерства иностранных дел РФ подверглись масштабной DDoS-атаке, в результате чего специалисты ведут работу по восстановлению их работоспособности. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"В связи с масштабной DDoS-атакой на интернет платформы МИД переносим брифинг на 14:00 мск", — сообщила она журналистам.

Мария Захарова призвала пользователей воздержаться от попыток открыть сайт МИД РФ с мобильных или других устройств до тех пор, пока работа не будет восстановлена.

Это не первый случай подобной атаки в октябре. Ранее организация Internet Archive, владеющая сервисом Wayback Machine и онлайн-библиотекой Open Library, также подверглась DDoS-атаке, в результате которой сервисы стали недоступны, а также произошла утечка данных пользователей.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 24 декабря 1975, Москва) — российский государственный служащий, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД России), официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.

Если атака выполняется одновременно с большого числа компьютеров, говорят о DDoS-атаке (от англ. Distributed Denial of Service, распределённая атака типа «отказ в обслуживании»). 

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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