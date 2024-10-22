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Польша приняла решение закрыть генконсульство России в Познани

Правда ТВ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о своём намерении аннулировать разрешение на функционирование Генерального консульства России в Познани. Согласно заявлению министра, работники дипломатического представительства будут объявлены персонами нон грата на польской территории. Причиной, по словам главы внешнеполитического ведомства, послужила предполагаемая вовлеченность России в совершение диверсий на польской земле.

Сикорский уточнил, что данный шаг обусловлен инцидентом, связанным с попыткой поджога торгового центра в Вроцлаве. Он отметил, что следствие польской прокуратуры выявило свидетельства участия иностранной разведки в этом событии. По утверждению министра, за диверсией стоят российские структуры.

"Поэтому я решил отозвать согласие на работу консульства Российской федерации в Познани. Персонал консульства будет признан лицами, чье пребывание на территории Польши нежелательно",- сообщил господин Сикорский во время брифинга (цитата по газете Rzeczpospolita).

Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, присутствовавший на брифинге, подтвердил, что российское консульство в Познани будет прекращено в скором времени.

В ответ на эти действия, представитель МИД России Мария Захарова обратилась к РИА Новости с заявлением, что Россия предпримет "болезненные меры" в ответ на закрытие своего консульства в Познани.

Уточнения

Радослав (Радек) Томаш Сикорский (пол. Radosław Tomasz Sikorski; род. 23 февраля 1963, Быдгощ) — польский политик, политолог и журналист, министр иностранных дел Польши. В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и вновь с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. 

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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