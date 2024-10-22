Госдума утвердила закон о повышении МРОТ

В Российской Федерации принят закон, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до 22 440 рублей с 1 января 2025 года.

Иными словами, данный показатель вырастет более чем на 16,5 процента.

Следующего года Минимальный размер оплаты труда будет рассчитываться как 48 процентов от медианной зарплаты 2023 года. Это необходимое условие для поддержания опережающих темпов роста МРОТ, как указано в указе президента.

Первое повышение МРОТ в 2023 году составило 18,5 процентов, доведя его до 19 242 рублей.

В результате реализации этого закона ожидается повышение зарплаты примерно для 4,2 миллиона россиян.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.



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