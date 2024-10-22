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Сестра Ким Чен Ына нашла сходство Южной Кореи и Украины с невоспитанными собаками

Правда ТВ

Ким Ё Чжон, заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи и родная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, сравнила Южную Корею и Украину, назвав их "похожими, как две капли воды". По её мнению, оба государства ведут себя в международной политике как "невоспитанные собаки". Её заявление было опубликовано ЦТАК.

"Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они похожи, как две капли воды. Надо сказать, что это общая характеристика всех невоспитанных собак, выращенных США", — отметила Ким Ё Чжон.

Ким Ё Чжон также подвергла критике южнокорейскую сторону в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства КНДР беспилотниками из Южной Кореи. Она отметила, что следственные органы КНДР продолжают расследование этих инцидентов и добавила, что пока никто не знает, какими будут меры возмездия и отмщения со стороны КНДР.

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Ким Ё Чжон (кор. 김여정, по Концевичу — Ким Ёджон или Ким Ё Джон; род. ок. 1988, Пхеньян, КНДР) — северокорейский политический, государственный и партийный деятель, заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) с 2021 года. 

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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