ВС РФ взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

1:29 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские войска установили контроль над населённым пунктом Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР). Эта информация была предоставлена министерством обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое", — сообщает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, Вооружённые силы России (ВС России) успешно нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 67-й механизированных и 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новоегоровки в Харьковской области, а также в Торском, Красном Лимане и населённом пункте Терны в ДНР.

Кроме того, российские войска успешно отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады украинской армии.

Согласно данным Минобороны, ВСУ понесли значительные потери, в том числе более 470 солдат, а также потеряли три бронетранспортера М113 американского производства, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30.

Уточнения

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