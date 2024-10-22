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ВС РФ взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

1:29
Правда ТВ

Российские войска установили контроль над населённым пунктом Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР). Эта информация была предоставлена министерством обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое", — сообщает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, Вооружённые силы России (ВС России) успешно нанесли поражение живой силе и технике 60-й, 67-й механизированных и 3-й штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Новоегоровки в Харьковской области, а также в Торском, Красном Лимане и населённом пункте Терны в ДНР.

Кроме того, российские войска успешно отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады украинской армии.

Согласно данным Минобороны, ВСУ понесли значительные потери, в том числе более 470 солдат, а также потеряли три бронетранспортера М113 американского производства, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30.

Уточнения

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, иные установленные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации функции в этой области, а также уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере управления и распоряжения имуществом Вооружённых Сил Российской Федерации и подведомственных Министерству обороны Российской Федерации организаций.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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