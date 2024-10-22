На осужденного бывшего сенатора Арашукова завели новое дело

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в колонии "Чёрный дельфин", был обвинен в попытке подкупа сотрудника ФСИН. По данным Следственного комитета России, Арашуков через своего адвоката пытался передать сотруднику ФСИН взятку в размере 3 миллионов рублей в обмен на улучшение условий содержания в колонии.

Арашуков рассчитывал получить ряд привилегий, включая увеличение лимита на телефонные разговоры, дополнительные свидания с родственниками и посылки, возможность выбирать место и вид работ в колонии, а также возможность выбирать сокамерника.

Однако сотрудник ФСИН, которому была предложена взятка, сообщил об этом в правоохранительные органы. В результате Арашукову было предъявлено обвинение, и возбуждено уголовное дело, по которому проходит также его адвокат.

Этот инцидент демонстрирует, что коррупция и попытки подкупа сотрудников правоохранительных органов остаются серьёзной проблемой в России.

Уточнения

Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, искажение, разложение; растление») — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.