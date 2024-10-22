В США обеспокоены утечкой разведданных о подготовке удара по Ирану

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность в связи с утечкой секретных данных американской разведки о планах Израиля атаковать Иран. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

"Мы глубоко обеспокоены. Президент все ещё глубоко обеспокоен любыми утечками засекреченной информации в открытый доступ, такое не должно происходить, и это неприемлемо, когда такое происходит", — приводит его слова Кирби.

По словам Кирби, Байден будет плотно следить за ходом расследования инцидента и рассмотрит меры по минимизации его последствий, а также по предотвращению подобных утечек в будущем.

Кирби также отметил, что на данный момент нет признаков того, что другие секретные документы попали в открытый доступ.

Уточнения

Джон Кирби (англ. John Kirby; род. 3 июня 1963, Сент-Питерсберг) — контр-адмирал Военно-морских сил США, официальный представитель Пентагона.



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