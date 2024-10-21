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ЕС обвинил Россию во "вмешательстве" в выборы в Молдавии

1:15
Правда ТВ

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что, по мнению Брюсселя, Россия оказывала беспрецедентное давление на Молдавию в ходе выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Стано.

Представитель Евросоюза отметил, что Европейская комиссия closely следит за ходом голосования, поскольку Молдавия является важным партнёром ЕС. Стано подчеркнул, что, по мнению Брюсселя, выборы проводились в условиях беспрецедентного давления и запугивания.

Согласно оценке Еврокомиссии, на выборах в Молдавии имело место вмешательство извне. Стано подчеркнул, что власти ЕС ожидают окончательных результатов голосования, чтобы выпустить официальное заявление.

На прошедших выходных в Молдавии прошли президентские выборы и референдум по вопросу евроинтеграции. По результатам референдума голоса сторонников и противников евроинтеграции разделились почти поровну. Предварительные результаты, представленные Центральной избирательной комиссией (ЦИК), показывают, что евроинтеграцию поддержали 50,16% избирателей.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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