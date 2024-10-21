ЕС обвинил Россию во "вмешательстве" в выборы в Молдавии

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что, по мнению Брюсселя, Россия оказывала беспрецедентное давление на Молдавию в ходе выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Стано.
Представитель Евросоюза отметил, что Европейская комиссия closely следит за ходом голосования, поскольку Молдавия является важным партнёром ЕС. Стано подчеркнул, что, по мнению Брюсселя, выборы проводились в условиях беспрецедентного давления и запугивания.
Согласно оценке Еврокомиссии, на выборах в Молдавии имело место вмешательство извне. Стано подчеркнул, что власти ЕС ожидают окончательных результатов голосования, чтобы выпустить официальное заявление.
На прошедших выходных в Молдавии прошли президентские выборы и референдум по вопросу евроинтеграции. По результатам референдума голоса сторонников и противников евроинтеграции разделились почти поровну. Предварительные результаты, представленные Центральной избирательной комиссией (ЦИК), показывают, что евроинтеграцию поддержали 50,16% избирателей.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.