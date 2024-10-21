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Новым президентом Вьетнама избран генерал Лыонг Кыонг

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Правда ТВ

Национальное собрание Вьетнама, являющееся однопалатным парламентом, избрало нового президента страны — генерала Лыонг Кыонга. Заседание парламента транслируется Вьетнамским информационным агентством.

Политик будет занимать пост президента до 2026 года.

67-летний Куонг является постоянным членом Секретариата Коммунистической партии и ранее возглавлял политический департамент Народной армии.

Кандидатура Кыонга на должность президента была утверждена центральным комитетом Компартии Вьетнама на внеочередном пленуме, прошедшем 1 марта.

На новом посту он сменил Нгуен Суан Фука, который покинул должность по собственному желанию.

Уточнения

Коммунистическая партия Вьетнама (КПВ) (Đảng Cộng sản Việt Nam, Данг Конг шан Вьет Нам); основана как филиал Французской коммунистической партии 3 февраля 1930 года в Гонконге, с октября 1930 по 1945 — Коммунистическая партия Индокитая (КПИК, вьет. Đông Dương Cộng sản Đảng), с 1945 по 1951 была формально распущена, с 1951 по 1976 называлась Партия трудящихся Вьетнама (ПТВ) — в настоящее время правящая и единственная легальная партия Вьетнама, стоящая на коммунистической идеологии и поддерживаемая Отечественным фронтом Вьетнама, в состав которого она входит.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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