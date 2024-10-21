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Сайты правительства Курской области подверглись DDoS-атаке

1:13
Правда ТВ

В пресс-службе Минцифры России сообщили, что в Курской области была осуществлена масштабная DDoS-атака на региональные сервисы, которую уже удалось отразить.

"При пропускной способности в 1 Гб/с количество вредоносного трафика достигало 25 Гб/с. Нагрузка на сервисы на пике составляла от 35 000 до 105 000 запросов в секунду на каждый адрес сети", — отмечается в сообщении.

Администрация региона ранее информировала о кибератаке на интернет-ресурсы Курской области. Они подчеркнули, что в результате инцидента "много сервисов вышли из строя и были временно недоступны". По данным Минцифры, все ресурсы уже восстановлены, хакерам не удалось нанести ущерб инфраструктуре электронного правительства или получить доступ к данным пользователей, говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в основном в атаках на службы администрации Курской области участвовали IP-адреса, зарегистрированные в Германии и Великобритании. Минцифры назвала целью хакеров срыв "процесса предоставления социально значимых услуг".

Уточнения

Если атака выполняется одновременно с большого числа компьютеров, говорят о DDoS-атаке (от англ. Distributed Denial of Service, распределённая атака типа «отказ в обслуживании»). Такая атака проводится в том случае, если требуется вызвать отказ в обслуживании хорошо защищённой крупной компании или правительственной организации.
 

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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