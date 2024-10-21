В Челябинской области ФСБ задержала незаконных добытчиков золота

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Силовики конфисковали у подпольных золотодобытчиков самородки и слитки золота на сумму 300 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Общий вес изъятых золотых самородков и кустарных слитков превысил 41 килограмм. Кроме того, правоохранители конфисковали оборудование, использовавшееся для добычи драгоценного металла.

Члены преступной группы, действовавшей на территории нескольких регионов страны, были задержаны в Челябинской области. Незаконно добытое золото сбывалось в Екатеринбурге, полагают в ФСБ.

По факту незаконной добычи золота возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере"). Сотрудники ФСБ также проводят дополнительные мероприятия для укрепления доказательной базы и выявления других фактов противоправной деятельности.

Уточнения

Конфискация (лат. confiscatio «отобрание в казну» ← con- «вместе; полнота» + fiscus «корзина; касса, казна, финансы») — принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, под различными предлогами: в качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение и прочее.



Саморо́док (самородные элементы) — сформировавшийся естественным образом самородный элемент.



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