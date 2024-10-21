Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Bloomberg: в США не видят сценария, при котором Киев мог бы победить в конфликте с Россией

Правда ТВ

Обозреватель Bloomberg Макс Гастингс в своей статье утверждает, что несмотря на предоставление Украине 175 миллиардов долларов помощи со стороны США, Вашингтон не верит в сценарий украинской победы. Автор считает, что, независимо от того, кто займет пост президента США, — будь то Камала Харрис или Дональд Трамп, — США будут стремиться к мирному соглашению с Россией, при любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.

В материале также подчёркивается, что внимание западных стран переключилось на Израиль и Иран, что негативно сказывается на объеме военной помощи Украине. В то же время, Россия, по мнению Гастинга, укрепила свои военные возможности, получив более эффективное оружие и наладив производство современных дронов. Украина, несмотря на все усилия, несет потери и не способна вернуть утраченные территории.

Автор отмечает, что поездки Владимира Зеленского по западным странам для презентации "плана победы" не принесли существенных результатов, ограничившись лишь позитивными заявлениями. В частном порядке, Гастингс пишет, западные страны стремятся к восстановлению дешёвых источников энергии, что подразумевает зависимость от российской нефти и газа. И, наконец, автор упоминает Курскую операцию, которая, по его мнению, не оправдала надежд Владимира Зеленского.

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Россиянам рассказали о колоссальной востребованности биотехнологических лекарств
Узбекистан, Китай и Турция: кто спасает Россию от дефицита фруктов и овощей
Травмы колена и их последствия: от боли до ограничения подвижности
Сибирские ученые помогут S7 вдохнуть новую жизнь в авиационные двигатели
Эксперты объяснили, почему не стоит есть и пить газировку в самолёте
Как продлить жизнь ремню ГРМ: советы, которые помогут сэкономить на ремонте
В семи регионах России увеличился турпоток
Верховный суд подтвердил право собственника взыскать с арендатора ущерб за потоп
Имя античного борца дошло до нас спустя две тысячи лет
Популярное
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом

Ветеринары-диетологи считают, что лучше оставлять корм для кошки в свободном доступе. Правда, этот вариант подходит только при кормлении сухим кормом. При кормлении влажными кормами нужно следить, чтобы перерывы в еде не превышали 8-10 часов.

Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Капустные оладьи на кефире: лёгкие, витаминные, очень вкусные и совсем не дорогие
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Каша из тыквы с рисом: обладает такой гладкой и нежной консистенцией, что напоминает крем
Дисциплина помноженная на численность. Сможет ли армия КНДР усилить российскую армию на Украине? Дмитрий Плотников МВФ, стратеги и ООН высчитали дату конца СВО и поражения Украины Олег Володин Санду проиграла выборы и референдум по евроинтеграции. Молдаване не хотят войны Любовь Степушова
Хрен на участке: как укротить этого агрессора и сохранить урожай
Почему опасно часто заваривать чай в пакетиках: знают не все
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Почему образуется белый налет в масле и как его избежать
Последние материалы
Дисциплина помноженная на численность. Сможет ли армия КНДР усилить российскую армию на Украине?
Невролог Корявцева: физическая активность как защита от инсульта
Как вырастить фундук в своём саду и собрать ведра орехов
Никас Сафронов раскрыл Орнелле Мути тайну Чёрного квадрата Малевича
Как улучшить сон и поддерживать здоровье с помощью простых правил
"Автодор" восстановил более 200 км дорог в ДНР
Мошенничество при въезде на Мальдивы: что нужно знать туристам
ТО перед зимним сезоном: обязательные процедуры для автомобиля
Как быстро замариновать лук для салатов, шашлыка и бургеров
Ирландские волны: как укротить непослушные локоны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.