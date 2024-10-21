Bloomberg: в США не видят сценария, при котором Киев мог бы победить в конфликте с Россией

Обозреватель Bloomberg Макс Гастингс в своей статье утверждает, что несмотря на предоставление Украине 175 миллиардов долларов помощи со стороны США, Вашингтон не верит в сценарий украинской победы. Автор считает, что, независимо от того, кто займет пост президента США, — будь то Камала Харрис или Дональд Трамп, — США будут стремиться к мирному соглашению с Россией, при любых условиях, кроме полной капитуляции Украины.

В материале также подчёркивается, что внимание западных стран переключилось на Израиль и Иран, что негативно сказывается на объеме военной помощи Украине. В то же время, Россия, по мнению Гастинга, укрепила свои военные возможности, получив более эффективное оружие и наладив производство современных дронов. Украина, несмотря на все усилия, несет потери и не способна вернуть утраченные территории.

Автор отмечает, что поездки Владимира Зеленского по западным странам для презентации "плана победы" не принесли существенных результатов, ограничившись лишь позитивными заявлениями. В частном порядке, Гастингс пишет, западные страны стремятся к восстановлению дешёвых источников энергии, что подразумевает зависимость от российской нефти и газа. И, наконец, автор упоминает Курскую операцию, которая, по его мнению, не оправдала надежд Владимира Зеленского.

Уточнения

Ка́мала Де́ви Ха́ррис (англ. Kamala Devi Harris, американское произношение: [ˈ kɑːmələ ˈdeɪvi 'hærɪs] ; род. 20 октября 1964, Аламида, Калифорния) — американский государственный и политический деятель, юрист, член Демократической партии США, 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.



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