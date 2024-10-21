Президент Грузии Зурабишвили приняла участие в предвыборной акции

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В преддверии парламентских выборов, назначенных на 26 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к многотысячной предвыборной акции на площади Свободы в Тбилиси, сообщает корреспондент РИА Новости.

Эти выборы пройдут на фоне острой политической напряжённости между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозиционными силами, которые также находятся в противостоянии с президентом и парламентом.

За неделю до голосования центр Тбилиси стал местом масштабной акции протеста, организованной оппозиционно настроенными гражданами под девизом "Грузия выбирает Евросоюз".

"Я хочу обратиться к нашим партнёрам, европейцам и американцам и сказать им, что когда мы войдем в Европу, мы будем таким партнёром и союзником, который вам даже не снился", — заявила Саломе Зурабишвили в ходе выступления.

Саломе Зурабишвили также обратилась с словами поддержки к Майе Санду, которая претендует на второй президентский срок в Молдавии, выразив надежду на её успешный исход.

В этот же день, 20 октября, в Молдавии проходят президентские выборы, на которых граждане избирают главу государства на четырёхлетний срок.

Уточнения

Саломе́ Зурабишви́ли (груз. სალომე ზურაბიშვილი, фр. Salomé Zourabichvili; род. 18 марта 1952, Париж, Франция) — грузинский и французский государственный и политический деятель, действующий президент Грузии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Грузии с 16 декабря 2018 года.



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