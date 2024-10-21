В Совфеде прокомментировали подозрительный момент на выборах в Молдавии

1:28 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В ночь с 20 на 21 октября в Молдавии произошёл внезапный и необъяснимый скачок поддержки евроинтеграции во время президентских выборов и голосования по вопросу вступления в ЕС. Об этом отметил сенатор Андрей Клишас в своём Telegram-канале.

"Вдруг резко выросло количество голосов за евроинтеграцию, объяснений этому пока нет никаких", — отметил он.

Сенатор охарактеризовал такое неожиданное развитие событий на молдавских выборах как "ночное чудо" страны.

Клишас также обратил внимание на странное молчание тех, кто обычно первыми заявляют о непризнании результатов выборов в ЕС, несмотря на резкий рост голосов в поддержку евроинтеграции Молдавии.

Ранее сообщалось, что после обработки почти 98% протоколов сторонники вступления Молдавии в Евросоюз оказались в большинстве, опередив противников этого шага.

Выборы президента Молдавии стартовали 20 октября утром. Борьбу за пост президента ведут 11 кандидатов, включая Санду, экс-премьеров Василия Тарлева и Иона Кику, а также лидера "Нашей партии" Ренато Усатого. Впрочем, часть оппозиции, например, блок "Победа", была отстранена от участия в голосовании по обвинениям в подготовке государственного переворота и работе в интересах России.

Уточнения

Европе́йская интегра́ция — процесс производственной, политической, правовой, экономической (также в некоторых случаях социальной и культурной) интеграции держав, которые целиком либо частично находятся в Европе.



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