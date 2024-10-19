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Отец Андрей (Сапунов): наставление к Дню апостола Фомы

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Правда ТВ » Разговоры о религии

Каким был человеком один из апостолов Иисуса Христа Фома и почему его называют "неверующим", в видеоэфире Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Читайте подробнее: Почему апостола Фому называют неверующим

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Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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