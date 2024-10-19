Отец Андрей (Сапунов): наставление к Дню апостола Фомы

Каким был человеком один из апостолов Иисуса Христа Фома и почему его называют "неверующим", в видеоэфире Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).
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