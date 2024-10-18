Инфекционист рассказал, как заражаются вирусом Марбург

1:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Одной из предполагаемых причин вспышки вируса Марбург в Руанде называют бананы, которые могли стать переносчиками вируса. Однако бананы — не единственный способ распространения этой опасной инфекции. "Вечерняя Москва" рассказала, как ещё можно заразиться лихорадкой Марбург.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский отметил, что заражение через бананы или другие фрукты возможно только при нарушении санитарных норм.

"Сейчас перед продажей все продукты проходят тщательный санитарный контроль, что позволяет вовремя определить наличие опасных вирусов и бактерий и не допустить товар до прилавков. Но в любом случае все фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это точно минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг присутствует на кожуре плода", — уверен Вознесенский.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что пищевой путь — не единственный способ передачи вируса.

Вознесенский пояснил, что, как и другие геморрагические лихорадки, вирус Марбург может передаваться через тесный контакт с зараженным человеком или животным, которое является переносчиком инфекции.

Специалист также добавил, что передача вируса Марбург воздушно-капельным путём требует особых условий.

"Во-первых, у любого инфекционного заболевания существует инкубационный период. Потому, даже если человек съел инфицированный продукт и заразился, в этот же момент он не может представлять опасность для окружающих. Потому что он не начнет выделять вирус так быстро", — объяснил специалист.

Для этого необходимо, чтобы зараженный выделял вирус в значительных количествах и был в непосредственной близости от человека с ослабленной иммунной системой, заключил инфекционист.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus. Вызывает геморрагическую лихорадку Марбург.



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