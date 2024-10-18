Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Инфекционист рассказал, как заражаются вирусом Марбург

1:58
Правда ТВ

Одной из предполагаемых причин вспышки вируса Марбург в Руанде называют бананы, которые могли стать переносчиками вируса. Однако бананы — не единственный способ распространения этой опасной инфекции. "Вечерняя Москва" рассказала, как ещё можно заразиться лихорадкой Марбург.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский отметил, что заражение через бананы или другие фрукты возможно только при нарушении санитарных норм.

"Сейчас перед продажей все продукты проходят тщательный санитарный контроль, что позволяет вовремя определить наличие опасных вирусов и бактерий и не допустить товар до прилавков. Но в любом случае все фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это точно минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг присутствует на кожуре плода", — уверен Вознесенский.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что пищевой путь — не единственный способ передачи вируса.

Вознесенский пояснил, что, как и другие геморрагические лихорадки, вирус Марбург может передаваться через тесный контакт с зараженным человеком или животным, которое является переносчиком инфекции.

Специалист также добавил, что передача вируса Марбург воздушно-капельным путём требует особых условий.

"Во-первых, у любого инфекционного заболевания существует инкубационный период. Потому, даже если человек съел инфицированный продукт и заразился, в этот же момент он не может представлять опасность для окружающих. Потому что он не начнет выделять вирус так быстро", — объяснил специалист.

Для этого необходимо, чтобы зараженный выделял вирус в значительных количествах и был в непосредственной близости от человека с ослабленной иммунной системой, заключил инфекционист.

Уточнения

Вирус Марбург — вид семейства филовирусов, относящийся к монотипному роду Marburgvirus. Вызывает геморрагическую лихорадку Марбург. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Бывший участник группы Little Big попал в реанимацию
Сарик Андреасян в резкой форме высказался в адрес Николая Картозии: что за персонаж
Путин пообещал назначить представителя для саммита G20 в Бразилии
Может быть полезным: Путин высказался о полезности G20, но есть нюанс
Кардио-тренировки: как выбрать подходящий вид для себя
Обойдем: Владимир Путин заявил о возможности невилировать решения МУС
Передает опыт: Украина и Финляндия обсуждают строительство укрытий в рамках гражданской обороны
Врач Черемушкин объяснил, какой признак даёт понять, что развивается рак лёгких
Детали плана: Вашингтон заявил о детальном рассмотрении плана узурпатора Зеленского
Популярное
Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки

Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.

Домашние пирожки с капустой и грибами: это воздушное тесто подходит для любой начинки
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Запеканка из кабачков с курицей: вкусное и полезное блюдо без лишних калорий
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
ВС РФ прорвали фронт и вошли в Часов Яр с юга. Безукоризненно работает тактика Герасимова Любовь Степушова Сводка с фронта: Запад боится покупать план победы Зеленского, ТЦК отлавливают уже и водителей бензовозов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
В Польше позавидовали успехам России в поставках зерна в Африку
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Пять мест в автомобиле, которые обязательно надо смазать осенью
Последние материалы
История о любви и вере: как прошла московская премьера музыкальной мистерии Княгиня Ольга
Когда убирать морковь и свеклу: собираем урожай с умом
Уход за лещиной: как превратить орешник в плодоносящее чудо
Как выбрать идеальную стрижку в зависимости от формы лица
Кардиолог Гусейнова: имбирь и чеснок не так действенны в борьбе с ОРВИ, как многие думают
Когда прооперированные слушают музыку, то идут на поправку без обезболивающих
Яичная скорлупа: как использовать природное удобрение в саду и огороде
Сергей Жуков рассказал, что его жена написала сборник рассказов
Ученые нашли тайную гробницу в одном из новых чудес света в Иордании
Тренировки до или после работы: что лучше?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.