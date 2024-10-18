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Светлане Немоляевой потребовалась экстренная помощь

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Правда ТВ

Звезда фильма "Служебный роман" Светлана Немоляева вновь столкнулась с проблемами со здоровьем. В своей московской квартире актриса почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь.

"87-летняя Светлана Владимировна почувствовала себя плохо в своей московской квартире, она сама позвонила в экстренные службы", — сообщает Telegram-канал Shot.

Причиной плохого самочувствия стали жалобы на слабость и одышку. Врачи, прибывшие на место, оказали Немоляевой первую помощь и диагностировали у нее приступ фибрилляции предсердий.

Это уже не первый случай, когда актриса обращается к медикам с проблемами сердечного ритма.

В мае 2024 года, находясь в больнице с ковидом, Немоляева также испытывала подобные симптомы. Несмотря на это, актриса планирует выступить в театре имени Маяковского 19 октября.

Уточнения

Светла́на Влади́мировна Немоля́ева (род. 18 апреля 1937, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа; народная артистка РСФСР (1980); актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского с 1959 года.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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