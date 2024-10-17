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Наёмники ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление в зоне СВО, сообщают военные ВС РФ

1:40
Правда ТВ

Минобороны РФ сообщило, ссылаясь на штурмовиков группировки "Восток", что противник в районе Угледара практически не оказывает существенного сопротивления, предпочитая отступление или сдачу. В бою участвуют исключительно иностранные наёмники.

"Противник сейчас не отличается хорошей подготовкой, а ожесточённое сопротивление у врага оказывают единицы, как правило, это иностранные наёмники", — говорится в заявлении ведомства.

Информация об освобождении Угледара была опубликована Министерством обороны 3 октября.

Командир одного из штурмовых отрядов с позывным Саваль рассказал, что ранее военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) обычно имели при себе документы, подтверждающие прохождение практики на базах НАТО. Сейчас таких документов не находят, что свидетельствует о том, что их отправляют в бой без надлежащей подготовки.

Боец штурмового отряда с позывным Шип добавил, что солдаты противника, "если у них нет ничего белого", поднимают руки и выражают нежелание воевать.

Глава ДНР Денис Пушилин после освобождения Угледара сообщил, что это позволяет взять под оперативный и визуальный контроль логистические маршруты ВСУ вокруг Курахово в ДНР. Российские вооружённые силы теперь могут наступать на укреплённые линии обороны в районе Курахово и Великой Новосёлки на границе с Запорожской областью. Пушилин также отметил, что под Угледаром были обнаружены многокилометровые подземные укрытия.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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