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В США удивлены, что Украина не пользуется истребителями F-16

1:15
Правда ТВ

Почти два месяца спустя после доставки первой партии западных истребителей F-16 на Украину, американские аналитики и эксперты отмечают, что украинская сторона так и не начала их использовать. Об этом сообщает журнал Newsweek.

"Где украинские истребители F-16? Почти через два месяца после того, как первая партия западных истребителей прибыла в страну, F-16 американского производства в основном оставались вне поля зрения радаров", — сказано в публикации.

Несмотря на зрелищное приземление истребителей на украинской территории, информация о реальном их использовании остается довольно ограниченной.

В конце июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что самолёты уже прибыли в страну, а вскоре после этого лидер Украины Владимир Зеленский сделал официальное заявление о введении истребителей в эксплуатацию. Однако в этом контексте не было указано, сколько именно самолётов было передано и сколько из них активно участвует в боевых действиях. По предварительным данным, в последние месяцы на Украину поступила примерно дюжина F-16.

Уточнения

Истреби́тель — военный самолёт, предназначенный в первую очередь для уничтожения воздушных целей противника; в другом источнике указано, что это боевой самолёт, предназначенный для стрельбы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов (ЛА) противника в воздухе, и может применяться для поражения наземных (надводных) целей и ведения воздушной разведки.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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