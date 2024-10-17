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В России сообщили новые подробности о повышении пенсий

1:56
Правда ТВ

С 1 января 2025 года страховые пенсии, как для работающих, так и для неработающих пенсионеров, будут увеличены на 7,3%. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает "Лента.ру".

Бессараб также указала, что в 2025 году все социальные гарантии и льготы для семей с детьми будут увеличены. С учетом роста прожиточного минимума для детей, социальные выплаты также вырастут. С 1 февраля 2025 года материнский капитал увеличится на 7,3%. Бюджет на 2026-2027 годы включает ежегодные выплаты для семей с двумя и более детьми. Если прожиточный минимум на члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов, семье будет предоставлена выплата в размере 7% от уплаченного НДФЛ для обоих родителей.

Светлана Бессараб также рассказала о новых социальных гарантиях, включая автоматическую компенсационную выплату в 1200 рублей для инвалидов первой группы и лиц старше 80 лет, которая будет индексироваться с 2026 года. Это приведет к увеличению числа получателей этой выплаты с 2,5 до более чем пяти миллионов человек.

Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 14,73%. Все единовременные выплаты для различных категорий граждан также будут индексированы. Бессараб подтвердила, что государство выполнит все свои обязательства вовремя и в полном объёме, поскольку в бюджете уже предусмотрены средства для этих целей.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Льгота — определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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