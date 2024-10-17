Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В Черкассах неизвестные ворвались в собор УПЦ

1:00
Правда ТВ

Около ста человек в масках ворвалась на территорию Архангело-Михайловского собора и выгнала верующих с ночной службы, как сообщила пресс-служба Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ).

Народный депутат Артём Дмитрук выложил в сеть видео, где видно, как неизвестные стреляют по прихожанам, вероятно, из травматического оружия и используют газовые баллончики. Эти лица также вломились в здание епархиального управления, конфисковали мобильные телефоны у верующих и сняли камеры наблюдения. Собравшиеся у собора люди пытаются его защитить.

К тому же, прибывшие на территорию собора люди окружили епархиальное общежитие, где живут священнослужители с их семьями. Внутри здания находятся семеро детей в возрасте от трех месяцев до восьми лет. Юрист, который прибыл на место событий, был подвергнут избиению.

Уточнения

Украи́нская правосла́вная це́рковь (официальное название; укр. Українська православна церква), УПЦ, также Украинская православная церковь (Московского патриархата), УПЦ (МП) (неофициальное именование в СМИ для отличия от Украинской православной церкви Киевского патриархата) — первая на Украине по числу духовенства, приходов, монастырей и вторая по числу приверженцев конфессия на территории Украины после ПЦУ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Не прощают ошибок: разорванная львами сотрудница парка Тайган погибла из-за человеческого фактора
Ученые раскрыли тайну внеземного происхождения жизни на Земле
Экс-солист One Direction Лиам Пейн погиб, выпав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе
В Москву на форум на ВДНХ приехали представители туриндустрии восьми стран
Футболисты ЦСКА и Зенита попали в базу данных Миротворца
4 милых факта о кошках
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Accor удалил российские отели с сайта
Названы страны, где не рады туристам из России
Популярное
Простой способ, как удобрить и омолодить герань

Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Сводка с фронта: на покровском направлении лесополосы завалены трупами ВСУ, Киев ударил на границе Белгородской области Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Какие сорта помидоров устойчивы к фитофторозу
Accor удалил российские отели с сайта
Названы страны, где не рады туристам из России
В Черкассах неизвестные ворвались в собор УПЦ
Кристина Орбакайте показала фото с семейного отдыха в Новой Зеландии
Какие зимние шины выбирают россияне: лидеры продаж и предпочтения
Секреты здоровой кожи: избегаем опасные компоненты в косметике
Как сохранить ясность ума в пожилом возрасте
Собчак оскорбили нападки депутата Попова: я Владимиру Владимировичу Путину Ксюша
Российские врачи спасли Витаса от слепоты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.