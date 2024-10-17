В Черкассах неизвестные ворвались в собор УПЦ

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Около ста человек в масках ворвалась на территорию Архангело-Михайловского собора и выгнала верующих с ночной службы, как сообщила пресс-служба Черкасской епархии Украинской православной церкви (УПЦ).

Народный депутат Артём Дмитрук выложил в сеть видео, где видно, как неизвестные стреляют по прихожанам, вероятно, из травматического оружия и используют газовые баллончики. Эти лица также вломились в здание епархиального управления, конфисковали мобильные телефоны у верующих и сняли камеры наблюдения. Собравшиеся у собора люди пытаются его защитить.

К тому же, прибывшие на территорию собора люди окружили епархиальное общежитие, где живут священнослужители с их семьями. Внутри здания находятся семеро детей в возрасте от трех месяцев до восьми лет. Юрист, который прибыл на место событий, был подвергнут избиению.

Уточнения

Украи́нская правосла́вная це́рковь (официальное название; укр. Українська православна церква), УПЦ, также Украинская православная церковь (Московского патриархата), УПЦ (МП) (неофициальное именование в СМИ для отличия от Украинской православной церкви Киевского патриархата) — первая на Украине по числу духовенства, приходов, монастырей и вторая по числу приверженцев конфессия на территории Украины после ПЦУ.



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