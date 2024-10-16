В Украине в десятки раз возрастёт штраф за незаконный сбор ягод и грибов

1:21 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Верховная рада Украины приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность за нарушения в области охраны растительного мира. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

С введением этих изменений существенно увеличиваются штрафы за незаконный сбор плодов, орехов, грибов и ягод. Ранее штрафы составляли от 17 до 21 гривны, теперь граждане будут наказываться штрафом в размере от 425 до 850 гривен, а должностные лица — на сумму от 1 700 до 5 100 гривен (от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов).

Кроме того, новые положения предусматривают штрафы для граждан в размере от 510 до 15 300 гривен и для должностных лиц — от 3 400 до 15 300 гривен за незаконную перевозку, хранение и продажу деревьев, кустарников или древесины без документов, подтверждающих законность их происхождения.

Также Верховная рада усилила ответственность за самовольное сенокошение и выпас скота на землях государственного лесного фонда, не покрытых лесом, а также за заготовку камыша.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.