На Украине заявили, что деятели культуры бегут из страны

Украинские деятели культуры, обладающие правом выезда на гастроли за границу, не торопятся возвращаться на родину, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на заявление министра культуры Николая Точицкого.

По его информации, каждый пятый выехавший из страны музыкант или актёр решил остаться за границей.

Точицкий напомнил, что в настоящее время на Украине действуют ограничения на выезд, и для получения разрешения на гастроли музыкантам и актерам необходимо обращаться в Минкульт. Министр отметил, что ему ежедневно приходится рассматривать до ста таких заявлений.

"Большинство этих имен мне неизвестны, приходится тратить время на поиск информации", — признался чиновник.

Каждый пятый уехавший на гастроли деятель культуры не возвращается домой, подчеркнул Точицкий. Тем не менее, он считает, что в стране необходимо создать условия для беспрепятственного выезда деятелей искусства за границу.

Покинувшие страну деятели искусств будут популяризировать украинскую культуру за рубежом и таким образом принесут пользу, пояснил министр.

Уточнения

Николай Станиславович Точицкий (укр. Микола Станіславович Точицький; род. 22 сентября 1967, Уладовское, Калиновский район, Винницкая область) — украинский дипломат и политик. Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины с 5 сентября 2024 года.



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