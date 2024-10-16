Саломе Зурабишвили заявила, что Грузией управляет "российское правительство"

1:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что страной управляет "российское правительство", обвинив правящую партию "Грузинская мечта" в намерении фальсифицировать результаты парламентских выборов, назначенных на 26 октября. Об этом сообщает Financial Times.

Зурабишвили утверждает, что партия "Грузинская мечта", находящаяся у власти с 2012 года, ведет предвыборную кампанию, основанную на пропаганде, поляризации и тактике запугивания, "как и в России".

Она также обвинила правящую партию в оказании давления на государственных служащих, нападках на активистов оппозиции, угрозах журналистам и создании препятствий для участия в выборах граждан, находящихся за рубежом.

"Это не просто выборы, а выбор между европейским будущим и российским прошлым", — отметила глава государства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится в оппозиции к правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Политическая сила пыталась инициировать импичмент президенту после ее несанкционированных поездок за рубеж, где она выступала с критикой и неоднозначными высказываниями в адрес правительства. Отношения Зурабишвили и "Грузинской мечты" позднее обострились на фоне принятия закона об иноагентах, который президент жестко критиковала.

По словам Зурабишвили, действия правящей партии противоречат евроатлантическим устремлениям Грузии. В свою очередь, депутаты "Грузинской мечты" неоднократно заявляли, что глава государства действует в интересах Запада, поддерживает радикальную оппозицию и является "иноагентом" внутри страны.

Уточнения

Саломе́ Зурабишви́ли (груз. სალომე ზურაბიშვილი, фр. Salomé Zourabichvili; род. 18 марта 1952, Париж, Франция) — грузинский и французский государственный и политический деятель, действующий президент Грузии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Грузии с 16 декабря 2018 года.

